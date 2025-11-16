大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』。Z世代に人気のアイドルたちが続々と初出場を果たすことがわかり、“おじさん”たちはどうやら大晦日迷子になってしまいそうだ――。【写真】「紅白にこの人が出れば見る」ランキングTOP5「まったくわからん」世間から“迷子宣言”NHK放送100年の節目にあたる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、そして同局の鈴木奈穂子