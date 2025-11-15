サッカー・キリンチャレンジ杯日本―ガーナ（１４日・豊田スタジアム）――日本（世界ランキング１９位）はガーナ（同７３位）に２―０で快勝した。日本は１６分に南野が先制点を奪い、６０分に堂安が強烈なシュートを決めてリードを広げた。日本は１８日、国立競技場でボリビア（同７６位）と対戦する。素早いパスで強靭な身体能力を無力化日本の確かな進化を感じさせる勝利になった。アフリカの雄・ガーナに快勝し、チーム