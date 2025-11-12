日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円６１～６３銭と前営業日比４３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７９円０９～１３銭と同８４銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５８３～８５ドルと同０．００２２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS