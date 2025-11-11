男子テニスのスーパースター、ノバク・ジョコビッチ（３８＝セルビア）が３年後に引退する意向を表明した。現在世界ランキング４位で、グランドスラム（全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープン）達成者のジョコビッチは、今後について「２０２８年（ロサンゼルス五輪）にセルビア国旗を掲げて引退したい」と語った。米メディア「ＳＩ」は「ジョコビッチはそのとき、４１歳になる。壮大な目標と言える