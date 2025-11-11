バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの残留をクラブに要望したようだ。10日、スペイン紙『エル・ナシオナル』が伝えている。現在37歳のレヴァンドフスキは、母国ポーランドでプロキャリアをスタート。2010年7月にドルトムントへと加入し、ブンデスリーガ2連覇やチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出などに貢献した。2014年7月にはバイエルンに完全移籍すると、在