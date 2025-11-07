７日に実施された流動性供給（第４４１回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．００７％、平均落札利回り格差はマイナス０．０１２％となった。また、応札倍率は３．２５倍となり、前回（１０月１７日）の３．３６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS