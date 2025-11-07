『おとなの週末Web』は、手料理の魅力も紹介しています。中でもお酒好きなら、お供になる肴にもこだわりたいところ。自宅で作った様々な料理で「おとなの週末」を楽しんでいる年金生活の元男性編集者が、二十四節気に合わせ、自慢の酒肴を紹介します。「立冬」編をお楽しみください。晩秋のぎんなん、もちっとおいしく「ヒスイ」のような美しさ秋が一気に深まりました。急に気温が下がったこともありますが、目で感じたのは都内で