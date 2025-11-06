Ãæ¹ñ¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬´ûº§½÷À­¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë½÷À­¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¾èÌ³°÷ºÎÍÑ¸ø¹ð¤òÈ¯É½¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹á¹Á»æ¥µ¥¦¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò½Õ½©¹Ò¶õ¤Ïº£²ó¤ÎºÎÍÑ¸ø¹ð¤Ç25ºÐ¤«¤é40ºÐ¤Î½÷À­¤Î¤¦¤Á´ûº§¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Í¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë18¡Á25ºÐ¤ÎÌ¤º§½÷À­¤òÃæ¿´¤Ë¾èÌ³°÷¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¸ø¹ð¤Ï°ÛÎã¤Î»öÎã¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á