資料岡山労働局が入る合同庁舎（岡山・北区） 岡山労働局によりますと、求職者1人あたりの求人数を示す2025年9月の有効求人倍率は1.34倍（季節調整値）でした。前の月より0.02ポイント低く、5カ月連続で低下しました。全国の有効求人倍率は1.20倍で、岡山県は全国11位です。 岡山労働局は「求人が求職を上回って推移しており、求人の動きに底堅さもみられるが、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」として