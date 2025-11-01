現役時代に川崎フロンターレなどでプレーした元フランス代表FWバフェティンビ・ゴミス氏のゴールパフォーマンスが再び脚光を浴びている。イギリス『TNTスポーツ』が10月31日、X(旧ツイッター)のサッカーアカウント(@footballontnt)を更新。「一番恐ろしいサッカーのゴールパフォーマンスは…」と記し、ゴミス氏がライオンのように四つん這いになって進むゴールセレブレーションの写真を掲載した。これはゴミス氏を象徴するポ