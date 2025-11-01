昨シーズンからドイツの世界的強豪バイエルン・ミュンヘンでプレーする日本代表DF伊藤洋輝。ジュビロ磐田で育成され、同僚だった中村俊輔氏が「（元イタリア代表MF）チアゴ・モッタのよう」と讃えるほどの逸材だった。当時は守備的MFだったが、その後は、最終ラインを主戦場にするように。188cmの長身で、センターバックと左サイドバックをこなせるほか、パワフルな左足のキックも武器とする大器として期待されてきた。バイエルン