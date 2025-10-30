TBS×U-NEXT×THE SEVENによるグローバルプロジェト『ちるらん 新選組鎮魂歌』に綾野剛が出演することが発表された。 参考：『ちるらん』鈴木伸之が近藤勇、細田佳央太が沖田総司に杉野遥亮ら新キャスト発表 橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作を手がける同名漫画を原作とした本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの生き様を、史実に