10月第4週の上昇率ランキングのトップはレバレッジを効かせた運用（概ね2倍）をする「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」となりました。2位と3位はカレラアセットマネジメントが運用する国内小型株ファンドとなっています。 下落ランキング3ファンド中、2ファンドが金投資関連ファンドとなりました。10月第3週に大幅上昇した金価格が第4週に反落した形です。2位の「三菱ＵＦＪ日本株グロースオ}