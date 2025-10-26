フランスの裁判所が12歳の少女を性暴行して殺害した容疑で起訴された20代の女に仮釈放のない終身刑を宣告したとBBCなどが24日に報道した。報道によると、フランスの裁判所は2022年に12歳のローラ・ダビエさんを残酷に殺害したアルジェリア出身のダビア・ベンキレッド被告に法定最高刑量である終身刑を宣告した。フランスは死刑を廃止しており、女性に終身刑が宣告されたのは初めて。捜査結果によると、ベンキレッド被告は2022年10