２３日、米ニューヨークで会見を行うパテルＦＢＩ長官/Angela Weiss/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米連邦捜査局（ＦＢＩ）は２３日、スポーツ賭博や違法なポーカーゲームの不正に関わった疑いで、米プロバスケットボール（ＮＢＡ）の監督や現役選手らを含む３７人を逮捕、訴追したと発表した。不正に搾取された金はマフィア組織の資金源になっていたという。当局によると、２件を摘発した。一つはスポーツ賭博での不正で、６人が訴追