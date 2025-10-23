新人の考えがわからない。だが、上の世代からは「ちゃんと指導しろ」と言われる。多くの中堅社員が、そうした若手とベテランの間で板挟みに苦しんでいるという。キャリアコンサルタントの上田晶美氏は、ミドル層の声に寄り添いながら、若手の価値観や時代背景を踏まえた指導のあり方を提案する。令和の職場における「中堅社員のリアル」とは？※本稿は、上田晶美『若者が去っていく職場――人事部は知らない！若者の離職の本音』（