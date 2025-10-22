ポストシーズン（ＰＳ）を全休していたブルージェイズのボー・ビシェット内野手（２７）が、２４日（同２５日）から本拠地で開幕するドジャースとのワールドシリーズ（ＷＳ）で戦列復帰する可能性が浮上している。２１日（日本時間２２日）付のスポーツネット・カナダが伝えた。ビシェットは９月６日のヤンキース戦で左ヒザをねん挫して以来、離脱している。シュナイダー監督は「まずは様子見になるが、フィールド上（の守備）