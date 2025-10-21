国会で首相指名選挙が行われた２１日、「吉良州司」衆院議員の名前がネット上でトレンドワードに急浮上した。衆院本会議では、自民・高市早苗総裁が１回目で過半数２３７票を獲得し、総理大臣に指名された。以下、立憲民主・野田佳彦代表、国民民主・玉木雄一郎代表ら野党党首の名前が並ぶ中で、吉良州司氏に３票が入った。衆院会派では有志の会（４人）の所属。ネットでは「無所属で３票あつめてる吉良州司氏、知らぬ名