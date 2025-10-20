不登校などの生徒を受け入れてきた北星学園余市高校で、不当な退学処分を受けたとして、１７歳の女性がおよそ２２４万円の損害賠償を求め提訴したことがわかりました。訴えを起こしたのは、北星学園余市高校に通っていたアメリカ在住の１７歳の女性です。訴状などによりますと、女性は２０２４年に入学した際に、寮母から「こんな子は見たことがない」などと言われてストレスを感じ、嘔吐した際には「汚さないで」と言われました。