2025年ホリデーシーズンに向けて、RMKから登場する「Breeze Bliss Escape」コレクション。異国の陽射しや砂の温もり、五感を刺激するエキゾチックなムードを閉じ込めたこのコレクションは、あなたのホリデーを特別なものに変えてくれます。アイシャドウやチーク、ブロンザーがひとつになった限定パレットをはじめ、心弾む色合いが楽しめるアイテムが勢揃い。数量限定なので早めにチェック♪