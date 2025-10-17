16日未明、東京・練馬区の青梅街道で、自転車の女性を車ではねて死亡させそのまま走り去ったとして、38歳の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「居眠り運転をしていて何かにぶつかったが人だと思わなかった」 東京・練馬区の青梅街道で死亡ひき逃げ事件 38歳の男を逮捕警視庁過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、東京・立川市の職業不詳・西潟一慶容疑者（38）です。西潟容疑者は16日午前2時45分ごろ、