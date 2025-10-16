LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、完結まで完全無料で楽しむことができる新機能「∞無料(無限無料)」の提供を開始する。LINEマンガに、完結まで完全無料で楽しむことができる新機能「∞無料(無限無料)」が登場「∞無料(無限無料)」は、対象作品を最後まで完全無料で読める新機能。チャージ話がないため、待たずに無料話を一気に読むことができる。作品によっては一部先読み有