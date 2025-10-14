《今回のような行為につきましては、多くのお客さまにご利用いただく飲食店として、許される行為ではなく、厳正な対応をしていく予定です》【写真】「何が楽しいの?」『くら寿司』で撮影された衝撃の寿司テロ動画10月中旬、X上で大手回転寿司チェーン店『くら寿司』の山形南館店で迷惑行為を行う女性の動画が拡散された。同月14日、『くら寿司』は公式サイトで《山形南館店における迷惑行為につきまして》と題した文書を公開。冒