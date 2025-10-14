¡Ô¼Â¹Ô¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÃÄê¡Õ¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÌÂÏÇ½÷ÀµÒ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡ÈÁÇ¼ê¿©¤¤¡É¤Î°¤Õ¤¶¤±¤â³È»¶
¡Ôº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯°û¿©Å¹¤È¤·¤Æ¡¢µö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤Î?¡×¡Ø¤¯¤é¼÷»Ê¡Ù¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¼÷»Ê¥Æ¥íÆ°²è
¡¡10·îÃæ½Ü¡¢X¾å¤ÇÂç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ø¤¯¤é¼÷»Ê¡Ù¤Î»³·ÁÆî´ÛÅ¹¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦½÷À¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£Æ±·î14Æü¡¢¡Ø¤¯¤é¼÷»Ê¡Ù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ô»³·ÁÆî´ÛÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¡£ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤È¸«¤é¤ì¤ëÀ©Éþ¤é¤·¤Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿½÷À¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¼÷»Ê¤òÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥ì¡¼¥ó¤ËÌá¤·¤¿¤ê¡¢ÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤·¤ç¤¦¤æº¹¤·¤«¤éÄ¾ÀÜ¼«¿È¤Î¸ý¤ËÎ®¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¼Ô¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤ä³Ø¹»Ì¾¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ZÀ¤Âå¤¬Â¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØBeReal¡Ù¤È¤¤¤¦SNS¤Ç¤âÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBeReal¡Ù¤ÇÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÆÃÄê¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÄã¤µ¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤È¸«¤é¤ì¤ë½÷À¤é¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÁÇ¼ê¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤â³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»õ»ß¤á¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
『くら寿司』は公表した文書で、
¡ÔÅö³ºÅ¹ÊÞ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È÷ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸ò´¹¤·¡¢¾ÃÆÇ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¾°¡¢¼Â¹Ô¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÃÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÂÏÇÆ°²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Õ
¡Ô²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤Î?¡¡¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢
¡ÔÀÁµá¼è¤ê²¼¤²¤Ï¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤Î¿Í¤¬´Å¤¯¸«¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤è¡Õ
¡ÔÆÃÄê¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÇå½þÀÁµá¤¹¤ë¤Ù¤ ¼ã¤¤¤«¤é¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯1·îËö¡¢¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤æº¹¤·¤òÄ¾ÀÜçÓ¤á¤¿¾¯Ç¯¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡ÙÂ¦¤Ï¤³¤Î¾¯Ç¯¤ËÌó6700Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËÁÊ¤¨¤Ï¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»ÙÊ§¤ï¤»¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡È¼÷»Ê¥Æ¥í¡Ê¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡Ë¡É¤Ï¤«¤Ê¤êÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼÷»Ê¥Æ¥íÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ¤À®Ç¯¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ø¤¯¤é¼÷»Ê¡Ù¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡½¡½¡£