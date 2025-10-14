冷凍庫の中の「怪しい箱」2025年9月25日、奇怪な死体遺棄事件が報道された。茨城県牛久署は同市内に住む75歳の女性を死体遺棄の容疑で逮捕した。自ら警察署に出頭した女性は「自宅の冷凍庫に娘の遺体を保管している」「遺体は20年くらい前に冷凍庫に入れた」と語っており、2005年頃から娘の死体と一緒に暮らす生活を続けていたようだ。亡くなった娘は成人済みで、大型の冷凍庫の中に正座した状態で押し込まれていたという。女性が