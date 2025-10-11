連立離脱を表明した公明党が野党側に対し、国会対応を協議する野党の会談に参加する意向を伝えたことが分かりました。関係者によりますと、公明党は10日、連立離脱表明を受けて野党側に対し「来週以降は野党の国会対策委員長会談に出席させてほしい」と伝えたということです。立憲民主党など野党は、この会談で与党の国会運営などへの対応を協議していて、公明党が野党と連携する可能性が出てきました。