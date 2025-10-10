ニューストップ > 仕事・教育ニュース > ラーメン店でスープを残して20分離席した客が電話で激怒→驚きの結末… クレーマー ラーメン・つけ麺 激怒 キャリコネニュース ラーメン店でスープを残して20分離席した客が電話で激怒→驚きの結末へ 2025年10月10日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと あるラーメン店で、一人の客がスープを残した状態で20分ほど離席した 食べ終わったと判断した店員が器を片付けると、客がクレームの電話を入れた 「この後行く」と電話を切り、店は「半ラーメンを用意」して対応したという 記事を読む おすすめ記事 ＜隠れケチ？＞旦那が外食嫌いで私の手料理が大好き。羨ましいと言われるけど疲れるから悩んでいます 2025年10月4日 22時10分 【ギャグ漫画】「コ●ダ珈琲のメニューがデカいのはなぜ？」店に行ったことがない作者が描いた“爆笑妄想”に「違うはずなのに頭に残る」と妙に納得【作者に聞く】 2025年10月5日 5時1分 仕事で遅くなった妻に「事務でしょ？」と夫は失笑！妻は翌日、発熱して仕返しする「私はかわいそうな人でいたいの」【作者に聞いた】 2025年10月6日 9時1分 昼飲み会で1人だけ高級酒を「たらふく飲んだ」オジサン、まさかの“きっちり割り勘”にモヤモヤ 2025年10月8日 6時0分 「正直、ひどかった」「目を覚ませよ」“敗退第１号”となったサウジアラビア、母国ファンは早すぎる終戦に失望「守備が壊滅した」【U-20W杯】 2025年10月5日 6時33分