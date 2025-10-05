ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、スーパーマーケットの水産コーナーで働いてみた。筆者が現場で「恐ろしい」と感じた出来事とは。（ライターみやーんZZ）スーパーの水産コーナーでスキマバイト！「値引きシール貼り」とあったけど……氷河期世代の40代おじさんである僕が去年、突如ハマったスキマバイト。今回はとあるスーパーマーケ