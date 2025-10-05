Netflixシリーズ『イカゲーム』の独創的な世界観を体験できるイベント「渋谷リアル・イカゲーム」が、2026年1月16日（金）〜2026年7月20日（月・祝）の期間、東京・渋谷にある渋谷フクラス内の東急プラザ渋谷3階で開催される。【写真】 ドラマの世界を再現！イベント会場の様子■カフェやグッズも今回開催される「渋谷リアル・イカゲーム」は、世界的メガヒットを記録したサバイバルスリラー『イカゲーム』の世界に入り込ん