最近使ってみて、自分的に大HITだった食器洗い用ツールが、セリアの『キッチンメッシュミトン』。何より手を入れて使うミトン型で、食器をしっかりとつかんで洗いやすいのがポイント。そして、汚れをかきとってくれて滑りにくいメッシュ素材も優秀。一度使うと手放せなくなる、新感覚のキッチンミトンなんです！商品情報商品名：キッチンメッシュミトン価格：￥110（税込）サイズ（約）：18×15cm販売ショ