「HSE-A2000NC」 Hi-Unit(ハイユニット)は、アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載したUSB Type-C接続の有線イヤフォン「HSE-A2000NC」を、10月4日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は3,850円前後。 ハイレゾ対応イヤフォン「HSE-A2000」の後継機で、「スマートフォンやPCに接続し、音楽や動画視聴を楽しみたい方や、通話などで利用されたい方に、求めやすい価格帯で高音質な環境を提供する