¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤¬10·î3Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¡Ö¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼Ç½³ÚÆ²¡×¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤òÃíÊ¸¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥Ð¥±¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÎ¾¼Ô¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤¡¼¥ÄËÉ±Ò5Ï¢ÇÆ¤Ç¡Ö±ÊÀ¤Îµ²¦¡×¤Î