10月1日、『うる星やつら』『らんま1/2』などで知られる漫画家・高橋留美子の公式Xが更新された。同日発売の『週刊少年サンデー』本誌で、新垣結衣と対談したことを報告。今回2人の対談が実現したのは、新垣が高橋による漫画『らんま1/2』の実写ドラマで主演を務めた縁によるものだ。【写真】「アラフォーとは思えない」ガッキーの“金髪ショート”姿『らんま1/2』ではヒロインを熱演2011年に放送されたドラマ『らんま1/2』（