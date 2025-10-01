各地でWCSスタート米大リーグのワイルドカードシリーズ（WCS）が9月30日（日本時間10月1日）、各地で始まった。カブスの鈴木誠也外野手はパドレス戦で、レギュラーシーズンから5試合連発、レッドソックスの吉田正尚外野手はヤンキース戦で決勝の2点適時打。ただ、ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦で2本塁打を放ったことで2人の活躍がやや霞み、ネットでは同情の声も上がった。鈴木がパドレス戦で躍動した。5回、自身プレー