近年、一部のスマートフォンブランドは「背面ダブルタップ」のジェスチャー機能を提供しています。サムスンもこの機能をGalaxyスマホ向けにOne UI 8.5で標準搭載する準備を進めていることが明らかになりました。 ↑背面ダブルタップをデフォルト搭載？ Android情報サイトのAndroid Authority によると、One UI 8.5の最新内部ビルドで「double_back_tap」という名称を含む文字列が発見されたとのこと。そこには「画面がオンの