近年、一部のスマートフォンブランドは「背面ダブルタップ」のジェスチャー機能を提供しています。サムスンもこの機能をGalaxyスマホ向けにOne UI 8.5で標準搭載する準備を進めていることが明らかになりました。

↑背面ダブルタップをデフォルト搭載？

Android情報サイトのAndroid Authority によると、One UI 8.5の最新内部ビルドで「double_back_tap」という名称を含む文字列が発見されたとのこと。そこには「画面がオンの状態で、端末背面を軽く2回タップ」と説明されていました。

さらに、ダブルタップで起動できる機能リストも確認されています。

AIセレクト フ ラッシュ ライトのオン・オフ 通知の表示 アプリ 起動 プライバシー ディスプレイ の切り替え クイック設定メニューの表示 スクリーンショットの撮影

これまでGalaxyユーザーが背面ダブルタップを利用するには、「RegiStar」アプリをインストールする必要がありました。しかし、One UI 8.5以降は、Google、Apple、Xiaomi、ASUS製スマホと同様に、標準で手軽に利用できるようになる可能性があります。

ただし、この情報は開発途中の解析に基づいており、最終リリースで確実に搭載されるかどうかは現時点で不明です。

