不倫は軽い気持ちで始める人が多いと思いますが、どんどん沼にハマり抜け出せなくなる人がほとんどです。いつしか本当の幸せも見失い、不倫相手と一緒になりたいとまで思う人も。しかし、不倫がバレて現実に引き戻されると、自分のした過ちを後悔するようで……。今回は、オンラインゲームで出会った男性と不倫して彼にも夫にも捨てられた話をご紹介いたします。不倫相手にも夫にも捨てられる「オンラインゲームで知り合った男性と