人気コスプレイヤー・柳丸さんが急逝 昨年に体調不良を訴えていた
2025年9月27日 6時0分
女性自身
人気コスプレイヤー・柳丸さんが死去した件について、「女性自身」が報じた
柳丸さんの親族が26日、柳丸さんが闘病を続けていたことをXで報告したそう
昨年11月には柳丸さん自身が、長期入院することをファンに伝えていたという