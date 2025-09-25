日本が生成AIで世界をリードできる分野はあるのか。投資家として、シリコンバレーを中心に1000社以上の生成AIスタートアップを精査してきたシバタナオキさんは「生成AI×ヘルスケアは日本が世界をリードできる分野になる」という――。※本稿は、シバタナオキ『アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tadamichi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com