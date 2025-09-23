ソウル＝藤原聖大】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の不正疑惑を捜査する韓国の特別検察官は２３日、韓鶴子（ハンハクチャ）総裁を請託禁止法違反容疑などで逮捕したと明らかにした。特検は１８日、韓氏が尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻や側近に金品を渡し、旧統一教会への便宜を依頼した疑いがあるとして逮捕状を請求。ソウル中央地裁が２２日、韓氏出席の下で逮捕状発付の可否を判断する令状審査を開いていた。