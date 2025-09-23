きょうの為替市場はドル高が一服する中、ユーロドルは買戻しが優勢となっており、１．１７ドル台後半に上昇している。本日１．１７ドル台前半に来ている２１日線にサポートされており、上向きの流れはなお堅持しているようだ。 ユーロは割安に見えることからドルに対してさらに上昇する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。ユーロは短期的な適正価値を下回って取引されており、先週のＦ