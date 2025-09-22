俳優の北村総一朗（89）が22日、ブログを更新。自身の死亡説がネット上で流布されていることを受け、注意喚起を行った。北村は「何気にYouTubeショート欄を見ていると、私は最早この世にはいない事になっていた」と、ネット上で「『踊る大捜査線』で亡くなっていた俳優3人」のうちの1人として自身が紹介された画像を貼り付け、「しかもご丁寧にも、2023年6月20日に心不全と死亡日と病名まで書かれている。つまり今日まで、この2年