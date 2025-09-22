大富豪はNISAブームをどう捉え、どう活用しているか。大手証券会社のプライベートバンキング部門で数多くの富裕層を担当していたZUU代表の冨田和成さんは「国が推奨するNISAには損益合算できなかったり、ブーム時に購入すると円安で高値掴みだったりと弱点がある。大富豪は、長所短所をわきまえたうえで、その制度をうまく使いこなしている」という――。※本稿は、冨田和成『世界の大富豪が実践しているお金の哲学』（三笠書房）