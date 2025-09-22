RIKACOが主催する、第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会を、2025年9月27日(土)・28日(日) に、ワールド北青山ビルにて開催します。 第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会 主催者： RIKACO(株式会社ラブ・ギブズ・ラブ)開催日： 2025年9月27日(土)13:00〜18:30 *15階は20:00まで9月28日(日)10:00〜18:00場所： ワールド北青山ビル 1階／15階(東京都港区北青山3-5-1