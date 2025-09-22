スキンケアやジュエリーなど、アースフレンドリーかつ“女性のエンパワーメント”を支えるアイテムに出会える！第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会

RIKACOが主催する、第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会を、2025年9月27日(土)・28日(日) に、ワールド北青山ビルにて開催します。

第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会

主催者 ： RIKACO(株式会社ラブ・ギブズ・ラブ)

開催日 ： 2025年9月27日(土)13:00〜18:30 *15階は20:00まで

9月28日(日)10:00〜18:00

場所 ： ワールド北青山ビル 1階／15階(東京都港区北青山3-5-10)

出展ブランド数： 約40ブランド

*入場無料、事前予約制

*イベント当日はマイバックをご持参の上、来場ください。

RIKACOが主催する、第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会を、2025年9月27日(土)・28日(日) に、ワールド北青山ビルにて開催。

RIKACOが代表を務める株式会社ラブ・ギブズ・ラブは、第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会を、2025年9月27日(土)・28日(日)に、ワールド北青山ビルにて開催します。

タレント業だけでなく、起業家としても活躍するRIKACOが主催する「LOVE GIVES LOVE Gathering」は『Self LOVE』をコンセプトに、ビューティー、ヘルスケア、ライフスタイル、フェムケア、コスメ、スキンケア、ジュエリーなど、アースフレンドリーかつ“女性のエンパワーメント”を支えるアイテムに出会える展示販売会です。

2025年のテーマは、〜Be You. Be Well. Be Loved.〜

「自分らしく、健やかに、愛されて」。

健やかに生きることは女性の“力”であり“選択”。

知恵や経験だけでなく、新しい発見をすることで心も身体も豊かになり、そして、自分らしさへとつながる。

新たな発見や気づきを与えられる、何かのきっかけになるようなブランドやアイテムに、たくさんの人が出会えることを願っています。

またイベントの売り上げの一部は、支援やサポートを必要としている子どもたちのために寄付させていただきます。

＜Meet & Discovery＞

アースフレンドリーなウェルネスアイテムとの出会い、新たな体験。

●出展ブランド *abc順

[＆102 ]、ANELA BEAUTY、Ayakawasaki、ARGITAL、CAMYU、COREME、だいじょうぶなもの、エルビオリス / フルーハミング / Harremo、for her.、ガウラ、Haumana、Hebestem、ヘンプス、HIMIKO ORGANICS、HONOLULU COFFEE、岩井の胡麻油、LAULE’A、Lily lune by mie mita、LOVE GIVES LOVE、mauimari ocean jewelry、MERRIMENT / Be Crave、美津村 / bienca、muse kailua、+FT SUPREME.LA.LA.、レインボーエンジェルズ＆レムリアの魔法学校、SIXPAD、Sleep Inc.、stasher、ティーエフケイ、THE FLOWER SHOP、TOOTH TOOTH、ua body、uka、UNU+ ment / Revol、麗らか、Veuve Clicquot / Chandon、With Organic

多種多様なブランドや商品が集まる会場では、実際に「見て、触れて、感じる」ことで新たな魅力と出会えるチャンスです。

普段は聞けない出展ブランドのお話やお客様同士のコミュニケーションにより、理解を深めることができるのもイベントならでは。

ぜひ様々なブースにお立ち寄りいただき、ここでしか得られない出会いを楽しんでください。

あなたの日常生活にインスピレーションを与える体験を通じて、明日への一歩を踏み出す力を感じていただければと思います。

＜vol.3 グレードアップコンテンツ＞

●フード＆ドリンクラウンジ

TOOTH TOOTH(株式会社ポトマック)

Veuve Clicquot / Chandon(MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社)

15階では身体の内側から豊かになるような、フード＆ドリンクラウンジを展開。

また、3組のスペシャルゲストによるチャリティーライブを限定チケットで開催。

イベント限定のフードメニューやオリジナルブレンドティー、スペシャルなバーなど

またコミュニケーションの場としてもつながりを感じられるひとときをお過ごしください。

TOOTH TOOTH

イベント限定のフードメニューなど

Veuve Clicquot

●トークショーやミニライブなどのエンターテインメント

“女性のエンパワーメント”をテーマに様々なブランド・企業の代表をゲストにお招きして、RIKACOと共に語っていただくトークステージにも注目です。

また、27日(土)には15階 屋外ステージにて「Leola」「TEE」「KIRA」によるミニライブを開催します。

秋の夜風と共に素敵なミュージックを堪能できます。

*ライブ観覧には有料チケットが必要です

●マルシェ

オーガニック野菜や、ロスフラワー(まだ美しいうちに品質規格外や売れ残りなどにより廃棄されてしまうお花)の販売を予定しています。

アースフレンドリーなお買い物でライフスタイルを見つめ直すきっかけに。

●オリジナルグッズ販売

「LOVE GIVES LOVE Gathering」イベントオリジナルグッズも販売します。

※ライブ観覧チケットやロスフラワー・オリジナルグッズ販売の売り上げは、長野県にある養護施設への寄付またシングルマザーサポートのためのチャリティーイベントを行う予定です。

＜LOVE GIVES LOVE Gatheringについて＞

Mindful Life + Sustainable Living

(マインドフル ライフ サステナブル リビング)

ー私は、地球にやさしい暮らしをなるべく心がけ、それを自分なりに周囲に伝えていきたいと考えています。

小さな行動の積み重ねが大きな変化をもたらすと信じています。

自分の周りや自然との調和を大切にし、Happyで心豊かな日々を過ごすこと、そして地球環境に配慮し、持続可能な未来を築くことが大切だと感じています。

私たちが今出来ることは、未来の子供たちに何を残せるか？

それは、幸せな時間や物、価値観だと思います。

もちろん、地球を少しでも守りたいと思っています。

賛同する皆さんと共に素晴らしい愛あるイベントを実現したいと心から願っています。

By RIKACO

【主催者】LOVE GIVES LOVE 代表 RIKACO

【主催者】LOVE GIVES LOVE 代表 RIKACO

2020年に、自ら代表を務めるライフスタイルブランド“LOVE GIVES LOVE”を立ち上げ、より良い社会と自然環境を保ち続けることを目指し、未来の世代のために「今、私ができること」に取り組んでいます。

2023年には、「Self LOVE」をテーマに初のイベント“LOVE GIVES LOVE Gathering”を成功させ、多くの人々から共感を得ました。

現在はタレント業だけではなく、起業家としても活動の幅を広げています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スキンケアやジュエリーなど、アースフレンドリーかつ“女性のエンパワーメント”を支えるアイテムに出会える！第三回「LOVE GIVES LOVE Gathering」総合展示会 appeared first on Dtimes.