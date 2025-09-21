ニューストップ > 国内ニュース > 水上バイクから女性2人が転落、1人が心肺停止の状態 岡山県 水上バイク 国内の事件・事故 時事ニュース KSB瀬戸内海放送 水上バイクから女性2人が転落、1人が心肺停止の状態 岡山県 2025年9月21日 14時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岡山市の宝伝海岸沖で21日、水上バイクに乗っていた女性2人が転落した うち1人が心肺停止の状態で救急搬送され、死亡が確認されたとのこと 操船者にけがはなく、当時の状況や事故の経緯などが調べられている 記事を読む おすすめ記事 Perfume 年内で活動休止を発表 メジャーデビュー記念日に「コールドスリープ」決断 再始動も約束 2025年9月21日 1時0分 悠仁さまのために｢愛子天皇｣は実現すべきだ…19歳の成年皇族の門出に影を落とす母･紀子さまの気になる行動 2025年9月19日 16時15分 チョコプラ問題発言謝罪で“丸刈り”にするも「コントだろこれ」薄ら笑いに視聴者不快 2025年9月18日 16時51分 永野芽郁 田中圭との疑惑を坂口健太郎で「アップデート」か 交際認めた背景 2025年9月21日 5時0分 活動休止、離婚も経験…「基本、人が嫌いなので」「すごく生きにくい」“辞めようと思っていた”木村文乃（37）を変えた2つの転機 2025年9月18日 17時0分