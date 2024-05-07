海の上を疾走する水上バイクは、観光客を乗せた船につきまとい、蛇行運転やジャンプを繰り返している。この危険ともいえる行為に、海上保安庁も警鐘を鳴らしている。ゴールデンウィーク中の5日、北海道の函館湾で撮影された映像には、猛スピードで疾走する水上バイクの姿が映っている。その近くでは、クルージングを楽しむ客を乗せた観光船が走っていた。すると、水上バイクは、旋回して観光船のあとを追いかけるように向かってい