「京都背脂醤油ラーメン」を掲げる大手ラーメンチェーン「ラーメン魁力屋」が2025年9月11日、「『イオンモール水戸内原店』お詫びとお知らせ」を公開した。「体質等により体調に変化が生じる場合もあるため、経過観察が必要」発表では、前日10日に「当社が運営するラーメン魁力屋 イオンモール水戸内原店において、器具清掃作業中の寸胴鍋の内容物（クエン酸）を誤ってスープに混入し、ラーメンを調理、提供する事案が発生いたしま