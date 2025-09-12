「京都背脂醤油ラーメン」を掲げる大手ラーメンチェーン「ラーメン魁力屋」が2025年9月11日、「『イオンモール水戸内原店』お詫びとお知らせ」を公開した。

「体質等により体調に変化が生じる場合もあるため、経過観察が必要」

発表では、前日10日に「当社が運営するラーメン魁力屋 イオンモール水戸内原店において、器具清掃作業中の寸胴鍋の内容物（クエン酸）を誤ってスープに混入し、ラーメンを調理、提供する事案が発生いたしました」と報告した。

該当する商品は、「10日の15:57?15:58頃に2組（2名）のお客様へ提供した『醤油味玉ラーメン（並）』および『九条ネギラーメン（並）』。発表の時点では健康被害の報告は受けていないが、「専門機関の見解によれば、『直ちに重大な健康被害の可能性は低いものの、体質等により体調に変化が生じる場合もあるため、経過観察が必要である』」という。

客に対し、「万が一体調に異変が生じた場合には、速やかに医療機関をご受診いただき、下記窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます」とした。

「このたびは、お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「当社では、再発防止に向けて作業手順の徹底および従業員教育を強化し、食品衛生管理体制の一層の向上に取り組んでまいります」と結んだ。