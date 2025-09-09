元ＮＧＴ４８の荻野由佳が９日、自身のＳＮＳで第１子出産を発表した。インスタグラムで「先日、無事に第一子を出産しました！」と報告。新生児の写真をアップし「出産は想像以上に大変で、まさに奇跡の連続でした！それでも、産声を聞いた瞬間に全ての力が抜け、初めて抱きしめたときには痛みも何もかも忘れるほどの喜びで、涙が止まりませんでした」と振り返った。そして「トツキトオカ、お腹の中で胎動を感じながらすくす